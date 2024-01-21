BM: Her saat başı 2 anne öldürülüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Gazze'deki kadınlar ve kızların durumuna ilişkin verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı. Raporda nüfusu yaklaşık 2.3 milyon olan Gazze'de 1.9 milyon kişinin yerinden edildiği; söz konusu kişilerin 1 milyona yakınının kadınlar ve kızlardan oluştuğu belirtildi. Saatte iki annenin hayatını kaybettiğine işaret edilen raporda, yaklaşık 10 bin çocuğun babasını kaybettiğinin tahmin edildiği bilgisi yer aldı. Öte yandan İsrail katliamında 106. gün geride kaldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 927'ye, yaralı sayısının 62 bin 388'e yükseldiğini bildirdi.Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ve haftalarca kötü muamele gördükten sonra serbest bırakılan Filistinli tutuklularla görüştü. BM İnsan Hakları Yetkilisi Ajith Sunghay, "Gözaltına alınan Filistinliler bu soğuk havada üstlerinde giysileri olmadan sadece bebek bezleriyle serbest bırakıldı" dedi. Sunghay, Filistinlilere neden bebek bezi giydirildiğinin bilinmediğini söyledi.