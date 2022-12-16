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Giriş Tarihi: 17.12.2022

BM: İsrail bu yıl 150 Filistinliyi katletti

BM: İsrail bu yıl 150 Filistinliyi katletti
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nin raporuna göre, işgal altındaki Batı Şeria'da bu yıl 150 Filistinli, İsrail askerleri ya da Yahudi yerleşimciler tarafından öldürüldü. Öldürülenden 33'ü çocuktu. Bu rakam, düzenli kayıtların tutulmaya başlandığı 2005'ten beri en yüksek rakam oldu. Raporda, "Silahlı ve maskeli Yahudi yerleşimciler Filistinlilere evlerinde saldırmakta, okul yolundaki çocuklara saldırmakta, mala zarar vermekte, zeytinlikleri ateşe vermekte ve tam bir cezasızlık haliyle bölgeyi terörize etmektedir" denildi.
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BM: İsrail bu yıl 150 Filistinliyi katletti
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