BM İsrail’e ‘işgali durdurun’ çağrısı

Genel Kurul oturumda kabul edilen "Golan Tepeleri" başlıklı karar ile de İsrail'in 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kendi kanunlarını uygulamasının, yasal bir hükmünün ve geçerliliğinin olmadığını belirtildi. İsrail'e ayrıca bu yöndeki 1981 tarihli kararını bozması çağrısı yapıldı.

Oturumda kabul edilen bir diğer karar tasarısında, Filistinlerin Hakları ile ilgili sekreterlikten, 2023'te faaliyetlerini "Nekbe"nin (Felaket) 75. yıl dönümünün anılmasına adaması talep edildi; bu faaliyetler arasında 15 Mayıs 2023'te bu konuda üst düzey bir etkinlik organize edilmesinin yer alması istendi.

Bu karara İsrail, ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere, Almanya, Avusturya, Danimarka, Yunanistan, Macaristan, İtalya ve Hollanda dahil 30 ülke karşı çıktı. Genel Kurul, "Filistinlilerin Devredilemez Haklarının Uygulanması Komitesi" ve "Küresel İletişim Sekreterliği Filistin meselesi hakkında özel bilgi programı" başlıklı iki karar tasarını daha kabul etti.

Bahsi geçen kararlardan ikincisinde, Filistin ve ABD vatandaşı gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi kınandı; BM'nin eğitim programına "Şirin Ebu Akile Filistinli Muhabirler ve Gazeteciler Eğitim Programı" adını vermesinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.