BM: Kadınlar ilkel koşullarda doğum yapıyor

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne ölüm yağdırmaya devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının dün Gazze kentinde sivillerin yaşadığı iki eve düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. Bölgede büyük yıkım meydana geldi. Refah kentinde İsrail ordusunun daha önce bombaladığı bir binanın enkazından ise 6 kişinin cansız bedenini çıkarıldı. İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 584 kişinin yaşamını yitirdi. Böylece İsrail saldırılarda ölenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı ise 88 bin 881'e çıktı. Öte yandan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, İsrail'in Gazze kentini terk etmeye zorladığı Filistinlilerin, korkunç koşullarda yaşadığını söyledi.Kadınların sağlık hizmeti alamadan, ilkel yöntemlerle travmatik doğumlar yapmak durumunda kaldığını belirten Wateridge, bölgede temiz suyun olmadığını ve kadınların kişisel hijyen ürünlerinden yoksun olduğunu gördüğünü aktardı. BM konvoyu kente yaklaşırken bazı Filistinli ailelerin yürüyerek bölgeden ayrıldıklarını gördüklerini söyleyen Wateridge, söz konusu Filistinlilerin İsrail askeri kontrol noktalarına doğru yürürken ellerini havaya kaldırdıklarını belirtti. Wateridge, "Gördüğümüz her grupta küçük çocuklar vardı ve çocuklar bulabildikleri beyaz kumaşlardan yapılmış, çubuklara takılmış beyaz bayraklar taşıyorlardı" dedi.