BM: Karardan memnunuz

TÜrkiye
, 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması
'nı TBMM Genel Kurulu'nda 353 milletvekilinin oyuyla kabul ederken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da aynı hızla yasayı onayladı. Anlaşmaya taraf olarak 2053'te net sıfır emisyon vizyonu ortaya koyulurken, Türkiye emisyon artışını 2030 itibarıyla yüzde 21 azaltacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan yeşil kalkınma hamlesinde milat olacak bir adımı daha attık" dedi. Paris Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete
'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric
, "Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Tüm ülkelerin anlaşmadaki hedeflerin karşılanmasına yönelik çabaları artırması gerektiğini belirten Dujarric, G20 ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede başı çekmesi gerektiğini söyledi. BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 2 santigrat derecenin altında tutulmasını hedefliyor.