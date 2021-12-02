BM küresel operasyonları Türkiye’den yürütecek! İstanbul BM’nin merkezi oluyor





Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, özleşmenin içeriği ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Kıran, şu anda 9 BM kuruluşunun Türkiye'de faaliyet gösterdiğine dikkat çekerek. "OCHA'yla birlikte 8 BM kuruluşunun daha İstanbul'da ofis açması için çalışmalarımız devam ediyor. OCHA'nın İstanbul'a gelmesi önemli bir aşamaya gelmiş bulunan İstanbul'u bir BM merkezine dönüştürme hedefimiz bakımından önemli bir adım olacak" dedi.