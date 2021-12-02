BM önünde silahlı şüpheli paniği





Bölgeye polis ekipleri dışında çok sayıda ambulansın da gönderildiği ifade edilirken, bir polis kaynağı, "42'inci Cadde ve Birinci Cadde yakınlarında silahlı bir şahıs görüldüğüne dair bir telefon aldık" dedi.

BM personelinden devam eden polis operasyonu sırasında bulundukları yere sığınmaları istendi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, polis ekiplerinin, silahlı olduğu bildirilen şahsın etrafını sardığı görüldü.