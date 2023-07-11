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Giriş Tarihi: 12.7.2023

BM: PKK/YPG çocukları savaştırıyor

BM: PKK/YPG çocukları savaştırıyor
BİRLEŞMİŞ Milletler'in (BM) "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG'nin yapılanmalarından YPG/ YPJ'nin, Irak ve Suriye'de çocukları silahlı çatışmaya zorlamaya devam ettiğine dikkat çekildi. BM tarafından 27 Haziran 2023'te yayımlanan, çatışma bölgelerinde 2022 yılı içerisinde silah altına alınan, öldürülen ya da yaralanan çocuklara ilişkin verileri içeren "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG'nin yapılanmalarından YPG/ YPJ'nin, Irak ve Suriye'de çocukları silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.
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BM: PKK/YPG çocukları savaştırıyor
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