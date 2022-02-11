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Giriş Tarihi: 11.2.2022 10:32 Son Güncelleme: 11.2.2022 10:47

BM, Rusya-Ukrayna krizinde aktör olmayı başaramadı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
BM, Rusya-Ukrayna krizinde aktör olmayı başaramadı

Yakın Doğu Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak, Birleşmiş Milletler’in yapısı nedeniyle Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde etkin bir rol oynayamadığını vurgulayarak, bu durumun Ukrayna’nın NATO üyeliğini gündeme getirerek gerilimi daha da tırmandırdığına işaret etti.

Moskova'nın Ukrayna sınırına askeri sevkiyat yapmasına Avrupa Birliği ve ABD'nin sert tepki gösterdiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Şafak, ABD Başkanı Joe Biden'ın, kısa süre önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Donbass ve Kırım'daki saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin süreceğini ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak, yakın dönemde BM ve NATO'nun Rusya-Ukrayna krizinde doğrudan devreye girmelerinin uzak bir ihtimal olduğunu da vurgulayarak, "Meselenin ortak bir uzlaşı şeklinde çözülmesi her ne kadar mümkün görünmese de; diplomatik temasların ve müzakerelerin devam etmesi bölgede iki ülke arasında yaşanacak olası bir sıcak çatışmanın küresel bir çatışmaya dönüşmesini önleyebilir" diye konuştu.

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BM, Rusya-Ukrayna krizinde aktör olmayı başaramadı
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