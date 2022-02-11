BM, Rusya-Ukrayna krizinde aktör olmayı başaramadı

Moskova'nın Ukrayna sınırına askeri sevkiyat yapmasına Avrupa Birliği ve ABD'nin sert tepki gösterdiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Şafak, ABD Başkanı Joe Biden'ın, kısa süre önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Donbass ve Kırım'daki saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya sarsılmaz desteğinin süreceğini ifade etti.

Yrd. Doç. Dr. Erdi Şafak, yakın dönemde BM ve NATO'nun Rusya-Ukrayna krizinde doğrudan devreye girmelerinin uzak bir ihtimal olduğunu da vurgulayarak, "Meselenin ortak bir uzlaşı şeklinde çözülmesi her ne kadar mümkün görünmese de; diplomatik temasların ve müzakerelerin devam etmesi bölgede iki ülke arasında yaşanacak olası bir sıcak çatışmanın küresel bir çatışmaya dönüşmesini önleyebilir" diye konuştu.