BM: Rusya’nın Kırım halkına kötü muamelesi sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusunun sivillere yönelik kötü muamelesinin devam ettiğini açıkladı. BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında konuşan BM Ukrayna İnsan Hakları Takip Misyonu Başkanı Matilda Bogner, Kırım'daki insani durumu değerlendirdi.

Bogner, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasıyla son aylarda Kırım'da insan hakları durumunun kötüye gittiğini vurgulayarak, "Kırım'da Rusya Federasyonu, kötü ve muğlak tanımlanmış yasalar aracılığıyla ifade özgürlüğüne baskı yapmayı sürdürmekte, Rusya ve ordusuna yönelik eleştirileri cezalandırmaktadır." dedi.

ÖĞRETMENLERE KÖTÜ MUAMELE

Marttan bu yana Kırım'da 89 kişi hakkında "Rusya Federasyonu ordusunun itibarını hedef almak suçundan" kovuşturulma başlatıldığı bilgisini paylaşan Bogner, "Kırım'da sözde 'özel askeri harekatı' desteklemeyi reddeden öğretmenler yaptırım ve göz korkutmalarına maruz kalıyor." ifadesini kullandı.

Bogner, Kırım Tatarlarına yönelik tehdit ve saldırıların devam ettiğinin altını çizerek, evlere polis baskını, keyfi aramalar ve terör bağlantılı suçlar adı altında kovuşturma gibi uygulamalara dair raporlar aldıklarını aktardı.

Bunun yanı sıra tutuklu bulunan Kırım Tatarlarının Rusya'daki ıssız yerlere sürüldüğünü belirten Bogner, bu uygulamaların insan hakları standartlarıyla uyuşmadığına dikkati çekti.