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Giriş Tarihi: 9.11.2023

BM: Savaş suçu işleniyor

BM: Savaş suçu işleniyor
Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadelerini kullandı. Rajagopal, Gazze'deki 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliye emrini vermenin, tahliye yollarına defalarca saldırmanın "uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu" vurguladı. Batı basını da son günlerde çark etmeye başladı. Artık programlarında Filistinli yetkililere de yer veriyorlar.
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BM: Savaş suçu işleniyor
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