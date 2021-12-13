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Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43 Son Güncelleme: 13.12.2021 17:02

BM Sekreterinden 'katil robot' çağrısı: Derhal harekete geçilmeli

BM Sekreterinden ’katil robot’ çağrısı: Derhal harekete geçilmeli

Son yıllarda hızle gelişen teknoloji ve yapay zekanın silahlanmada kullanılıyor olması dünya genelinde endişe yaratıyor. Bugün Cenevre'deki BM toplantısına katılan Genel Sekreter Antonie Guterres, otonom silahların kullanılmasında gerekli olan sınırlandırmalara dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler'in bugün Cenevre'de düzenlenen toplantısında müzakereciler, tamamen makine kontrollü ve yapay zeka ile yüz tanıma gibi teknolojilere dayanan ölümcül otonom silahların sınırları gündemiydi.

"İLERİYE YÖNELİK PLANLAR YAPILMALI"
Bugün Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, otonom silahların kullanımıyla ilgili yeni kuralların getirilmesi gerektiğiyle ilgili çağrıda bulundu. Guterres, "İnceleme konferansını, belirli türdeki otonom silahların kullanımına kısıtlamalar getirebilmek için geleceğe yönelik planlar hakkında anlaşmaya davet ediyorum" dedi.

AKTİVİSTLER KARŞI ÇIKIYOR

Dünyanın genelinde robotikleşme hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Mart ayında ilk özerk insansız hava aracı saldırısı, bu durumun BM'ye taşınmasında etkili oldu. Uluslararası Af Örgütü ve sivil toplum grupları, ülkeleri uluslarası bir anlaşma müzekerelerine başlamaya çağırdı. İlerleye saatlerde örgütler müzekarecilere dilekçelerini sunacaklar. Aktivistler uzun zamandır sözde 'katil robotlara' karşı çıkarak Katil Robotları Durdurma Kampanyası yürütüyor.

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BM Sekreterinden 'katil robot' çağrısı: Derhal harekete geçilmeli
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