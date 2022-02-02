BM: Türkiye lider olmayı sürdürecek

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, Anadolu Ajansı'na konuştu. Türkiye
'nin turistik anlamda bir dünya lideri olduğunun altını çizen BMDTÖ Genel Sekreteri, "Gürcistan
vatandaşı biri olarak Türkiye'yi komşu ve asırlar boyu dostluğumuz olan bir ülke olarak görüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Pololikashvili, Kovid-19 salgını döneminde büyük bir sarsıntı yaşayan turizm sektörü için bu yazın önemli olduğunu belirterek "Türkiye'nin turizm sektöründe dünya lideri olmaya devam edeceğine eminim" dedi.