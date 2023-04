BM Türkiye’den yardım istedi

Türkiye'nin girişimleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Birleşmiş Milletler'in (BM) bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği Uluslararası Sıfır Atık Günü için New York'ta bulunduğu sırada Türk gazetecilerle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un ziyaretinden, Yunanistan ve Kıbrıs'a, ABD'nin F16'lara ilişkin tutumundan, Suriye'de düşen PKK'lıların bindiği helikoptere kadar gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Rusya'nın tahıl ihracatında ödeme konusunda yaşadığı sıkıntılar için Türkiye'den destek istediğini açıklayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tahıl krizinin çözümünde ödemeler konusunda yeni bir rol üstlenebileceğini vurguladı. Şu anda Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatında karşılaştığı üç sorun olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Bunlar ödemeler, sigorta ve gemilerin limanlarda alabileceği hizmetler. Ödemeler konusunda bankalar, her ne kadar bu konuda hem İngiltere, hem Amerika güvence mektubu imzalasalar da, tereddüt ediyorlar. Ruslar, Rus Tarım Bankasının SWIFT sistemine dahil edilmesini istiyorlar, bu da henüz gerçekleşmedi" dedi.Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelmesi planlanan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ziyareti öncesinde Suriye konusunda tarafların bakan yardımcısı düzeyinde 3-4 Nisan'da Moskova'da 4'lü bir toplantı yapacaklarını açıklayan Çavuşoğlu, "Lavrov gelince ikili ilişkilerin farklı boyutlarını görüşme imkânımız olacak. İkili ilişkilerin yanı sıra tahıl anlaşmasının uzatılması da var. Tabii esir takasıyla ilgili isim listeleri var, liderler diplomasisinin yanı sıra biz de Bakanlar düzeyinde bunların takibini yapıyoruz, yapacağız" dedi.Çavuşoğlu, Mısır ile deprem öncesinde başlayan normalleşme sürecine ilişkin şunları kaydetti: "Mısır'la normalleşme sürecinin, Suudi Arabistan olsun, BAE olsun diğer Körfez ülkeleriyle normalleşme sürecine göre göreceli olarak daha yavaş gittiğini söylemiştik. Son zamanlarda bir hızlanma oldu, Semih Şükri geldi. Tabii esas dönüm noktası Cumhurbaşkanımız ile Sisi'nin Doha'da Dünya Kupası açılışında bir araya gelmesi oldu. Şimdi siyasi ilişkileri de tamamen normalleştirmek için çalışıyoruz. Şükri'yi tekrar Ramazan ayı içinde Türkiye'ye davet ettik. Ziyaret için uygun bir tarih üzerinde çalışıyoruz."Çavuşoğlu Yunanistan ile yakınlaşma konusunda ise "Yunanistan'la tabii olumlu bir hava yakaladık. Birincisi; olumlu havanın kalıcı olabilmesi için gerginliği arttıran adımlardan kaçınmak lazım. İkincisi; anlaşamadığımız, uzlaşamadığımız ya da çözemediğimiz tarihi sorunlar var. Bazıları karmaşık. Bunları çözme konusunda samimi bir çalışma ortamının olması lazım, nasıl çözeceğiz, bu istişari görüşmeler artık istişari olmaktan çıkmalı, sonuç odaklı olmalı. Sorunların ne olduğu tespit edildi, dünyada herkes biliyor. İkinci bir konu tabii Kıbrıs meselesi. Bu konuları geçenlerde Avrupa Birliği'nin düzenlediği uluslararası konferans marjında Brüksel'de kısaca görüşme yaptığım Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile de ele aldık. Seçimlerden sonra, sorunları nasıl çözeceğimizi daha samimi şekilde ele alma konusunda da mutabık kaldık" değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin Türkiye'ye F-16 vermesi konusuna aslında tam bir tıkanıklık olmadığını kaydeden Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Yönetimin samimi gayret sarf ettiğini biliyoruz. Türkiye'ye F-16 verme konusunda ya da mevcut uçakların modernizasyonu için gerekli kitleri verme hususunda kararlılar. Kongre'de de karşı olanlar var, ama yönetimin karşı olanlara yönelik de çaba sarf ettiğini biliyoruz. Olumlu neticeler olabileceğini de tahmin ediyoruz. Sıkıntıların çözülmesi bence imkansız değil. Diyalog ile her şey çözülür. Bir ay önce Yunanistan'la geldiğimiz şu aşamayı siz mümkün görüyor muydunuz?"Bakan Çavuşoğlu Suriye'nin Kuzeydoğusundan kalkan PKK'lıları taşıyan helikopterle ile ilgili değerlendirmesinde, "ABD'nin Suriye'de YPG/PKK'ya her türlü silah desteği, eğitim desteği verdiği aşikâr. Bunu da zaten saklamıyorlar. Kılıfları da var, o da "DEAŞ'la mücadele". Tabii bu helikopterlerin kime ait olduğu önemli. Helikopterleri kim, kimden satın aldı ve kime kullandırttı? Helikopteri kullanmak için nasıl eğitim verdiler teröristlere? O bölgenin hava sahası kimin kontrolünde? Amerika'nın. Dolayısıyla benim kontrolümdeyse, drone da geçse, kuş da uçsa bilgim dahilindedir " dedi.