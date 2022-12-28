BM: Ukrayna’daki sivil kayıp 6 bin 884

Rusya-UkraynaSavaşı 10 ayı geride bırakırken çatışmalar ve sivil kayıplar sürüyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) raporuna göre, 24 Şubat'ta başlayan savaştan 26 Aralık tarihine kadar toplam 6 bin 884 sivil hayatını kaybetti. Bunların 2 bin 719'unun erkek, 1832'sinin kadın, 429'unun çocuk ve 1904'ünün cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinlerden oluştuğu açıklandı. Ukrayna genelinde savaşta yaralananların sayısının da 10 bin 947 olduğu kaydedildi. Can kaybı ve yaralanmaların çoğu ağır silahların kullanılmasıyla meydana gelen patlamalarda oldu.