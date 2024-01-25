BM’de İsrail’e tepki: Salonu terk ettiler

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında İsrail Büyükelçisi Gilad Erdan'ın konuşmaya başlamasıyla birlikte birçok diplomat, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini protesto ederek salonu terk etti. Erdan, İsrail'in 18 yıl önce Gazze'den çekildiğini ve Hamas'ın seçilmesinden bu yana bölgeyi "bir savaş makinesine" dönüştürdüğünü iddia etti. Buna karşılık, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail liderlerini Filistin halkına soykırım ve etnik temizlik yapmakla suçladı.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin oturumunda konuştu. Fidan, acil ateşkesin ve bölgeye yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunun altını çizdi. Fidan, "Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır" diye konuştu. Rusya, Norveç, Belçika, Endonezya ve Güney Kore gibi çok sayıda ülke de ateşkes çağrısı yaptı.