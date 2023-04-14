BM’de Ruanda soykırımı kurbanları anıldı

BM Genel Kurulu'nda her yıl 7 Nisan'da düzenlenen ancak bu yıl resmi tatile denk geldiği için bugüne ertelenen "Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü"nde soykırımdan kurtulan kişiler söz aldı, soykırımla ilgili film gösterimi yapıldı ve konser verildi.

Kurbanları anmak için mum yakılarak bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Burada bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 29 yıl önce 100 günlük bir zaman zarfında 1 milyondan fazla çocuk, kadın ve erkeğin katledildiğini hatırlattı.

Guterres, "Kurbanları anarken, utançla uluslararası toplumun başarısızlığını da hatırlıyoruz. Dinleme ve harekete geçme konusunda başarısız olduk. Cinayetler bir anda başlamadı. Dikkatle uzun süre planlandı ve sistematik bir şekilde uygulandı. Gün yüzünde önceden tasarlanmış cinayetler işlendi." açıklamasında bulundu.

Nefret söyleminin esasen "tehlike çanı" olduğunu aktaran Guterres, Ruanda'da soykırıma giden süreçte propagandanın televizyon, gazete ve radyolar üzerinden yapıldığını anımsattı.

Guterres, mevcut zamanda teknolojik gelişmeler nedeniyle bu araçların çok daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini engellemek ortak sorumluluğumuz." dedi.

"DÜNYA SESSİZ KALDI"

BM 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi de Ruanda soykırımın gücün kötüye kullanıldığında ve nefretin engellenmediğinde olabilecekleri gösterdiğini söyledi.

Bu trajedinin bir kaza olmadığını belirten Körösi, yıllarca süren ırkçı ideoloji ve toplumun bir kesimini sistematik bir şekilde yok etmek için yürütülen kampanya sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Körösi, "Bunlar olurken dünya sessiz kaldı. Biz sessiz kaldık. Soykırıma ilişkin uyarılara, bireysel kahramanlara ve bölgedeki BM misyonuna rağmen sessiz kaldık." diye konuştu.

TUTSİLERE KARŞI SOYKIRIM

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmış, ülkede 100 gün süren katliamda, 800 binden fazla ılımlı Hutu ve Tutsi hayatını kaybetmişti.

Tarihin en büyük soykırımlarından biri kabul edilen soykırım nedeniyle her yıl BM tarafından 7 Nisan'da "Ruanda Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü" düzenleniyor.