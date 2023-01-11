BM’den ABD’nin yeni sınır tedbirlerine ilişkin açıklama: İnsan hakları açısından riskli

ŞARTLI İNSANİ TAHLİYE PROGRAMI

Volker Türk; Venezuela, Küba, Haiti ve Nikaragua'dan ayda yaklaşık 30 bin kişinin, 2 yıllık süreyle sınırıyla ve sıkı koşullarla ABD'ye gelmesine imkan sağlayan "şartlı insani tahliye" programının da uzatılabileceğini belirterek "(Mülteciler için) Güvenli ve düzenli yollar oluşturmak ve genişletme için alınan önlemleri memnuniyetle karşılasam da bu tür girişimler sığınma hakkı ve korunma ihtiyaçlarının bireysel olarak değerlendirilmesi de dahil, temel insan hakları pahasına yapılmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Bazıları için insani şartlı tahliyeye sınırlı erişimin herkesin kendi insan haklarını korumasının yerine geçmemesi gerektiğine işaret eden Türk, bu konuda BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin endişelerini de paylaştı.

Türk, tüm mülteci ve göçmenlerin insan haklarına uluslararası sınırlarda saygı gösterilmesi ve bunların korunması çağrısını yineleyerek "Göç krizleri hakkında çok fazla konuşma duyuyoruz ancak gerçek krizde olanlar genel olarak göç edenlerdir. Onları kötülemek ve uzun süredir elde ettikleri hakları geri almak yerine göçü, insan haklarına saygı duyarak güvenli bir şekilde yönetmeliyiz." diye konuştu.