BM’den acil soruşturma çağrısı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) düzensiz göçmenlerin Yunanistan sınırından geri itildikten sonra donarak hayatını kaybettiğine ilişkin haberlerden dehşete düşüldüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler 'in göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli, "Bu trajedinin ortaya çıkmasına ilişkin ilgili makamlarla görüşüyoruz" dedi. Bazı Avrupa ülkelerin sınırlarında artan "geri itme" haberlerinin son derece endişe verici olduğunu vurgulayan Msehli, "Bu tür uygulamaların uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve hiçbir koşulda yapılmaması gerektiğini yineliyoruz" dedi.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Shabia Mantoo "Derin üzüntü içindeyiz. Acil soruşturma çağrısında bulunuyoruz" diye konuştu.AB Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper ise Yunanistan ile temas halinde olduklarını belirterek, "Doğruluğu teyit edilirse hoş görülemez " dedi.Almanya Dışişleri Bakanlığı göçmenlerin ölümünün aydınlatılmasını istedi.Yunanistan tarafından geri itilen 22 göçmenden 19'unun donarak ölmesine Avrupa basını yine sessiz kaldı. Guardian ve BBC gibi yayın kuruluşları göçmenlerin donmasından ziyade yaşananları, Türkiye ile Yunanistan arasındaki bir ağız dalaşıymış gibi okuyucularına aktardı. Haberlerde Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mittarakis'in "iddialar asılsız" sözlerine yer verildi.Ancak ABD basını, Yunanistan'ın kara sicilini hatırlattı. CNN International haberinde, Yunanistan'ın benzer suçları daha önce de işlediğinin AB ve BM tarafından kanıtlandığı hatırlatıldı. New York Times gazetesindeki haberde de Yunanistan'ın Türkiye'nin zorla geri itme açıklamalarını kabul etmediği belirtilerek "Ancak Yunanistan bunu her zaman yapıyor" denildi.