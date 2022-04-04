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Giriş Tarihi: 4.4.2022 12:03

BM'den Avrupa'ya dikkat çeken çağrı: Ukraynalı mültecilere gösterdiğiniz hassasiyeti diğerlerine de gösterin

DHA
BM’den Avrupa’ya dikkat çeken çağrı: Ukraynalı mültecilere gösterdiğiniz hassasiyeti diğerlerine de gösterin

Rusya Ukrayna savaşı milyonlarca insanı yerinden etti. Yerinden edilen Ukraynalı siviller, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağıldı. Avrupa'daki ülkelerin ise Ukraynalı mültecilere gösterdiği ilgi ve alakanın geçtiğimiz yıllarda Suriye ya da başka ülkelerden gelen mültecilere göstermemesi dünyanın tepkisine neden olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise 90 kişinin yaşamını yitirdiği Libya'daki tekne faciasının ardından konuşan BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa'nın Ukraynalı mültecilere gösterdiği hassasiyet ve cömertliği diğer ülkelerden gelen mültecilere de göstermesi gerektiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Avrupa'nın 4 milyon Ukraynalı mülteciye gösterdiği hassasiyet ve cömertliği diğer mültecilere de göstermesi gerektiğini ifade etti.

LİBYA'DAKİ TRAJEDİNİN ARDINDAN AÇIKLAMA

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi'nin açıklaması, Libya'dan denize açıldıktan sonra batan teknenin ardından geldi. Teknede 90 kişi yaşamını yitirdi. Grandi, teknenin batmasını, 'Bir diğer Akdeniz trajedisi' olarak değerlendirerek, "Bir başka Akdeniz trajedisinde 90'dan fazla kişi öldü. Avrupa, Ukrayna'dan gelen 4 milyon mülteciye cömert ve etkili bir şekilde ev sahipliği yapma yeteneğini kanıtladı. Şimdi bunu acilen kapısını çalan diğer mülteci ve göçmenlere yapmalı ve nasıl yapacağını düşünmelidir" ifadelerini kullandı.

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BM'den Avrupa'ya dikkat çeken çağrı: Ukraynalı mültecilere gösterdiğiniz hassasiyeti diğerlerine de gösterin
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