BM’den Ayşenur için soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin bağımsız soruşturma çağrısında bulundu. 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Eygi'nin naaşının Türkiye'ye getirilmesi için çalışmalar ise sürüyor.Filistinli gruplar, aktivist Eygi'nin "Filistin'de ve dünyada mücadelenin simgesi" olarak kalacağını belirterek, aktivistlerin hayatlarını hiçe saydığı için İsrail'in cezalandırılması çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesi hakkında "Hem sebepsiz hem de haksızdı. Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli" dedi.Katil İsrail ordusundan ise cinayete dair yürütülen ön soruşturma neticesinde Eygi'nin "İsrail ordusu tarafından açılan, kendisine yönelik olmayan dolaylı ve kasıtsız atış ile" öldürülme ihtimalinin yüksek olduğu yalanı açıklandı.BATI Şeria'da Filistinli çiftçilerin eyleminde İsrail keskin nişancıların açtığı ateşle şehit edilen Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türk Hava Yolları ile cenazenin Türkiye'ye getirilmesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılacak. Ayrıntılı olarak hazırlanan Adli Tıp Raporu ile İsrail'e açılacak davada dosyada yer alacak.