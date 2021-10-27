BM’den dünyaya son çağrı: Korkutan 2,7 senaryosu....

MEVCUT POLİTİKALAR 1,5 DERECE HEDEFİ İÇİN YETERSİZ

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, mevcut politikalar küresel emisyonların 2030'a kadar ancak yüzde 20 azaltılmasını sağlayabiliyor.

BM Çevre Programı (UNEP) verilerine göre ise mevcut politikalarla küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonu itibarıyla 2,7 dereceye ulaşma riski bulunuyor.

İnsani yaşam koşullarının sürdürülebilmesi için ise sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerekiyor. Bu nedenle emisyonların 2030'a kadar yüzde 55 ve 2050'ye kadar da net sıfır seviyesine çekilmesine ihtiyaç duyuluyor.

Bu kapsamda, COP26'da en önemli gündem maddelerinden biri emisyonları hızla azaltmak için atılması gereken adımlar olacak.