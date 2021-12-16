BM’den Filistin’e yardım eli! 1,6 milyon Filistinliye insani yardım

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistinlilere yönelik insani yardım planı Kudüs'te BM ve sivil toplum kuruluşlarından üst düzey yetkililerin katılımıyla düzenlenen törenle duyuruldu.

"510 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İNSANİ PLAN BAŞLATTIK"

"Gazze Şeridi'nin yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en yoksul 1,6 milyon Filistinli için 510 milyon dolar değerinde bir insani plan başlattık." ifadesine yer verilen açıklamada, bu kapsamda 2022'de uygulamaya konulacak projelerle Filistinlilerin gıda güvenliği, sağlık, eğitim, konaklama, su, hijyen ve altyapı gibi temel ihtiyaçlarını gidermenin hedeflendiği kaydedildi.