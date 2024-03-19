BM’den flaş rapor! Gazze’de umutlar tükeniyor: Kıtlık en üst seviyede!

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini ise kıtlık raporu sonrasında İsrail kuvvetlerinin Gazze'ye yardımların girişini engellediğini belirterek, "Gazze'de kıtlık olduğuna dair yeni verilerin ortaya çıktığı gün İsrail yetkilileri Gazze'ye girişimi engelliyor. Kuzey Gazze Şeridi'nde kıtlığın kapıda olması ve şu andan itibaren mayıs ayına kadar gelmesi bekleniyor. Nüfusun yarısı yiyecek kaynaklarını ve başa çıkma kapasitelerini tamamen tüketmiş durumda. Felaket düzeyindeki açlık (IPC Aşama 5) ve açlıkla mücadele ediyorlar. Bu, IPC sistemi tarafından feci bir açlıkla karşı karşıya kaldığı kaydedilen en yüksek insan sayısıdır ve sadece üç ay önceki sayıyı ikiye katlamaktadır" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN KIZILAYI: 7 EKİM'DEN BU YANA 13 BİN 790 ÇOCUK ÖLDÜ

BM kurumlarından yapılan açıklamalarda akut gıda güvensizliği yaşayan çocukların açlık ve susuzluktan öldüğü ifade edilirken, Filistin Kızılayı dün yaptığı açıklamada 7 Ekim'den bu yana 13 bin 790 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.