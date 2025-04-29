BM’den Gazze uyarısı: Yakıt stokları tükenmek üzere

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki mevcut yakıt stoklarının öncelikli olarak sağlık, su ve iletişim sistemlerinde kullanıldığını dile getiren Dujarric, temel amacın hayat kurtarıcı operasyonlara destek vermek olduğunu ifade etti.

Dujarric, yakıt durumunun giderek kötüleştiğini, stokların tükenmek üzere olduğunu vurguladı.

BM ve insani yardım ortaklarının yakıt tedariki için girişimde bulunduğunu ancak taleplerinin reddedildiğini aktaran Dujarric, "İsrail, bugün Refah'tan yakıt tedarik etme girişimimizi engelledi." dedi.

Dujarric, aynı şekilde daha önce İsrailli yetkililerle koordinasyonu yapılan 5 insani yardım girişiminin de 4'ünün engellendiğini, sadece personelin yer değişimine izin verildiğini bildirdi.

Sağlık hizmetine erişimin de "çok kısıtlı" olduğunun altını çizen Dujarric, yaklaşık 150 bin kadının yeterli tıbbi destek olmadan çok ciddi sağlık sorunlarıyla yaşamaya devam ettiğini söyledi.