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Giriş Tarihi: 15.11.2021 09:20 Son Güncelleme: 15.11.2021 09:26

BM'den korkutan uyarı: Felaketin kapısını çalıyoruz!

AA
BM’den korkutan uyarı: Felaketin kapısını çalıyoruz!

Dünya gündeminin en önemli maddelerinden biri olan iklim değişikliği ile ilgili BM'den korkutan bir açıklama geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ısınmada 1,5 derece hedefinin canlı tutulması gerektiğini ifade ederken Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı. Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz." uyarısında bulundu.

İklim değişikliği ile ilgili korkutan uyarı geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İskoçya'nın Glasgow kentinde iki haftadır devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) kapanış konuşmasını yaptı. Guterres, burada Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz." uyarısında bulundu.

'NE YAZIK Kİ...'

Konferansta katılımcıların iklim değişikliği konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Guterres, "Ancak ne yazık ki kolektif siyasi irade bazı derin çelişkileri aşmaya yetmedi." diye konuştu.

İKLİM FELAKETİ UYARISI

Genel Sekreter, küresel ısınmada 1,5 derece hedefini canlı tutmak için harekete geçmek gerektiğini vurgulayarak, "Kırılgan gezegenimiz pamuk ipliğine bağlı. Hala iklim felaketinin kapısını çalıyoruz." uyarısında bulundu.

"HAYATIMIZIN KAVGASINI VERİYORUZ"

Fosil yakıt sübvansiyonlarının sona ermesi, kömürün aşamalı olarak kaldırılması ve gelişmekte olan ülkeleri desteklemek için 100 milyar dolarlık iklim finansmanı taahhüdünün yerine getirilmesi gerektiğini kaydeden Guterres, konferansta bu hedeflere tam ulaşılamadığını söyledi.

Guterres, "Bir günde veya bir konferansta hedefimize varamayacağız. Ama oraya ulaşabileceğimizi biliyorum. Hayatımızın kavgasını veriyoruz. Asla pes etmeyin. Asla geri çekilmeyin. İlerlemeye devam edin." ifadelerini kullandı.

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BM'den korkutan uyarı: Felaketin kapısını çalıyoruz!
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