BM’den İsrail anılmadan kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 9 Eylül'de, Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Hamas müzakere heyetinin bulunduğu Katar'ın başkenti Doha'ya yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı. Ancak İsrail'in müttefiki ABD dahil 15 üye ülkenin tamamı tarafından onaylanan açıklamada İsrail'den bahsedilmedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Katar'a düzenledikleri hava saldırısının ardından bir kez daha Hamas liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.