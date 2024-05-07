BM’den İsrail’e Refah çağrısı: Stratejik hata olacak

İsrail işgal ettiği Gazze Şeridi'nin dünyayla olan son bağını da kopardı. Gazze'de soykırıma uğrayan sivillerin yardım malzemelerine ulaşabildiği, siviller için son güvenli alan olarak gösterilen Refah kentine kara saldırısı başladı. İsrail ordusu Refah sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdi. Hamas'ın ateşkes şartlarını kabul etmesine rağmen gelen saldırılar yoğun bir şekilde sürüyor
İşgalci İsrail güçleri, Gazze saldırısının son ayağını da resmen başlattı. Gazze soykırımında İsrail'i durdurmak için ateşkes görüşmeleri sürerken gece saatlerinde Kahire'den önemli bir haber gelmişti. Kahire hükümeti, Gazze'de ateşkes konusunda Hamas ve İsrail'den olumlu dönüşler aldığını iddia etti.
DÜNYAYLA SON BAĞLANTILARI ATEŞ ALTINDA
Ateşkesin sağlanması konusunda olumlu haberler beklenirken İsrail'den akılalmaz bir hamle geldi. İsrail ordusu, Filistin halkına "son güvenli bölge" olarak işaret ettikleri Refah sınır kentine operasyon başlattı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askeri araçlarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'na yaklaşık 200 metre mesafede konuşlandığı belirtildi.
İsrail ordusunun bölgedeki bazı binaları roketlerle hedef aldığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Refah Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na yakın bölgelere atışlar yaptığı kaydedildi.
SON DAKİKA! İsrail'den Refah'a kara saldırısı! İşte canlı görüntüler | Video
Hamas'a yakınlığıyla bilinen El-Aksa TV, İsrail ordusunun Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına yoğun atışlar yaptığını belirtti. Görgü tanıkları da İsrail savaş uçaklarının Refah Sınır Kapısı'na yakın bölgelere saldırılar düzenlediğini ifade etti.
SINIR KAPISI ELE GEÇİRİLDİ
Bölgeden gelen bir diğer son dakika haberine göre ise İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu.
İsrail ordusu, 401'inci Zırhlı Tugayı'nın bu sabah Refah Geçişi'nin Gazze tarafını ele geçirdiğini doğruladı. Mısır ile olan geçişin, Givati Tugayı tarafından bir gecede düzenlenen saldırıda ayrı olarak ele geçirilen Doğu Refah'taki Salah ad-Din yolu ile bağlantısı artık kesilmiş durumda.
KATİLLER ORDUSUNDAN AKILALMAZ SAVUNMA
İsrail'in Refah sınır kapısını ele geçirmesinden dakikalar sonra ordudan yeni bir açıklama geldi. Sivillerin dünyayla son bağlantısı olan, son işgalle birlikte artık yardımların nasıl ulaşacağı büyük bir soru işareti haline gelen Refah sınır kapısını ele geçirmelerinin bahanesi olarak bir kez daha Hamas gösterildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah sınır kapısının ele geçirilmesinin neden olarak sınır kapısının kontrolünün Hamas'ta olduğu, bu nedenle operasyon düzenlediği ifadeleri kullanıldı.