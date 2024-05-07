BM’den İsrail’e Refah çağrısı: Stratejik hata olacak

KATİLLER ORDUSUNDAN AKILALMAZ SAVUNMA

İsrail'in Refah sınır kapısını ele geçirmesinden dakikalar sonra ordudan yeni bir açıklama geldi. Sivillerin dünyayla son bağlantısı olan, son işgalle birlikte artık yardımların nasıl ulaşacağı büyük bir soru işareti haline gelen Refah sınır kapısını ele geçirmelerinin bahanesi olarak bir kez daha Hamas gösterildi.