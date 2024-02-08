BM’den İsrail’e sivil altyapı tepkisi: Savaş suç anlamına gelir

İsrail'in 4 ayı aşkın süredir Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetti, yüz binlerce sivil de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Katil İsrail güçlerinin Gazze'deki sivil altyapı ve yerleşim yerlerini hedef almasını BM'den tepki geldi.

BM, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil altyapı ve yerleşim yerlerini "tampon bölge" kurmak için tahrip etmesinin savaş suçu anlamına gelebileceğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü de, "Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve ölecek" açıklamasında bulundu.