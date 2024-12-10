BM’den İsrail’in Suriye’deki saldırılarına ilişkin açıklama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirinin, "İsrail ve BM arasındaki ilişkinin karmaşık olduğu çok açık. İsrail, 7 Ekim'den de önce BM Genel Sekreteri ve yetkililerinin yaptığı çağrıları ve uyarıları duymazdan geldi. Şimdi Golan Tepeleri'ne ilişkin yaptığınız uyarıları ciddiye alacağını düşünüyor musunuz? BM Genel Sekreteri, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin geçici olmadığından ve Gazze ve Lübnan'da olduğu gibi uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edeceğinden endişe ediyor mu?" sorularını yanıtladı.

Geleceğe ilişkin tahminde bulunamayacaklarına dikkati çeken Dujarric, "Ancak Suriye'nin güvenliği, istikrarı ve uluslararası hukuk ile Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması için çağrıda bulunabiliriz." dedi.

Dujarric, BM ile İsrail arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu ve bunu bir çok kez dile getirdiğini anımsatarak, diğer taraftan ilişkilerin insani, siyasi ve barış koruma güçleri gibi farklı düzeylerde devam ettiğini, iletişim kanallarının açık olduğunu söyledi.