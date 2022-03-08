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Giriş Tarihi: 8.3.2022 13:34

BM'den mülteci açıklaması! Ukrayna'dan komşu ülkelere geçenlerin sayısı 2 milyonu aştı

AA
BM’den mülteci açıklaması! Ukrayna’dan komşu ülkelere geçenlerin sayısı 2 milyonu aştı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 2 milyona ulaştığını duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Grandi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

Grandi, "Bugün Ukrayna'dan çıkış yapan mülteci sayısı iki milyona ulaşıyor. İki milyon." ifadesini kullandı.

BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Slovakya, Moldova, Romanya, Rusya, Belarus ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.

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BM'den mülteci açıklaması! Ukrayna'dan komşu ülkelere geçenlerin sayısı 2 milyonu aştı
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