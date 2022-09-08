BM’den önemli Türkiye raporu

Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke arasında 48. sırada yer aldı. Uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır yaşam standardını temel alan rapora göre 1990 ile 2021 yılları arasında Türkiye'de insani gelişim endeksinde yaşam süresi 8.3 yıl, ortalama öğrenim süresi 4.2 yıl ve öğrenim süresi 9.3 yıl arttı. İnsani gelişme endeksi sıralamasında ilk basamakta İsviçre yer aldı. Bu ülkeyi Norveç, İzlanda, Hong Kong, Avustralya, Danimarka ve İsveç izledi. ABD 21'inci, Çin 79'uncu sırada yer aldı.