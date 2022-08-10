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Giriş Tarihi: 10.8.2022 21:29 Son Güncelleme: 10.8.2022 21:30

BM’den tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına yalanlama

AA
BM’den tahıl anlaşmasında Türkiye’ye yüzde 25 indirim iddiasına yalanlama

Birleşmiş Milletler (BM), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Türkiye'ye yüzde 25 indirim uygulayacağı iddialarını yalandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"HERHANGİ BİR İNDİRİM YER ALMADI"

Dujarric, ''İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca, böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz.'' dedi.

22 TEMMUZ'DA İMZALANMIŞTI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

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BM’den tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına yalanlama
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