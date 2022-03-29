BM’den Ukrayna açıklaması: Rusya’nın saldırılarında 104’ü çocuk bin 179 sivil öldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler'e bağlı İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Ukrayna'daki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. OHCHR tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna'da 104'ü çocuk olmak üzere bin 179 sivilin hayatını kaybettiği, 134'ü çocuk olmaz üzere bin 860 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.