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Giriş Tarihi: 8.7.2023 11:36

BMGK Suriye'yi konuşacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 10 Temmuz'da, Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısına ulaştırılan yardımların 6 ya da 12 ay uzatılmasını öngören tasarıları oylayacak.

AA
BMGK Suriye’yi konuşacak

Associated Press (AP), 6 Şubat depremlerinin ardından Babülhava Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin kuzeybatısına ulaştırılan yardımların süresinin uzatılması için BMGK'ye sunulan tasarılara ulaştı.

Brezilya ve İsviçre'nin ortaklaşa sunduğu karar tasarısında söz konusu yardımların 12 ay daha uzatılması öngörülürken, Rusya tarafından sunulan tasarıda bu sürenin 6 ay uzatılması önerisi sunuldu.

Söz konusu tasarılar pazartesi günü BMGK'de oylanacak ve hangi tasarı onaylanırsa, yardımların süresi o kadar uzatılacak.

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BMGK Suriye'yi konuşacak
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