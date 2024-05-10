Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri BM'nin Filistin kararı sonrası İsrailli temsilci çıldırdı! Genel Kurul'da skandal hareket
Giriş Tarihi: 10.5.2024 20:37 Son Güncelleme: 10.5.2024 20:41

BM'nin Filistin kararı sonrası İsrailli temsilci çıldırdı! Genel Kurul'da skandal hareket

Filistin’in üyelik tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda onaylandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen üyelik tasarısı BM Güvenlik Konseyi’nde de oylanacak. BM'deki karar sonrası İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan bir skandala imza attı ve BM Şartı'nın bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirdi. Bu hareketle ilgili Birleşmiş Milletler (BM), bunların "tiyatral" bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.

BM’nin Filistin kararı sonrası İsrailli temsilci çıldırdı! Genel Kurul’da skandal hareket

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün kritik bir karar tasarısı onaylandı. Filistin'in üyelik tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen üyelik tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde de oylanacak.

İSRAİLLİ TEMSİLCİDEN SKANDAL HAMLE

İsrail'in Daimi Temsilcisi Erdan, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Filistin'in BM üyeliğini destekleyen ülkelerin BM Şartı'nı "çöpe attığını" savunarak, "İşte bunu yapıyorsunuz." demiş ve yanında getirdiği kağıt imha makinesinden BM Şartı'nı geçirdi.

BM YETKİLİSİ: TİYATRAL EYLEM

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın BM Şartı'nın bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirmesinin ardından, bunların "tiyatral" bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"SAYGI DUYMAK ZORUNDA"

Haq'a, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci üyeye ilave haklar tanınması talep edilen kararın oylandığı oturumda, Erdan'ın BM Şartı'nı kağıt imha makinesinden geçirmesi soruldu.

"Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz." diye konuşan Haq, BM Şartı'nın BM'nin kurucu metni olduğuna dikkati çekerek tüm üyelerin buna saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.

Geçmişte de çok fazla benzer eyleme tanık olduğunu kaydeden Haq, eline BM Şartı'nın bir kopyasını alarak "Bakın BM Şartı hala burada." dedi.

Haq, "Bu seviyeye inmeyeceğiz. BM bir diplomasi kurumudur ve diplomasiyi teşvik ediyoruz." dedi.

Son dakika: Filistin karar tasarısı BM'de onaylandı! 143 ülkeden "evet" 9 ülkeden "hayır" oyu

ARKADAŞINA GÖNDER
BM'nin Filistin kararı sonrası İsrailli temsilci çıldırdı! Genel Kurul'da skandal hareket
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA