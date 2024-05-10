BM’nin Filistin kararı sonrası İsrailli temsilci çıldırdı! Genel Kurul’da skandal hareket

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bugün kritik bir karar tasarısı onaylandı. Filistin'in üyelik tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndan geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen üyelik tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde de oylanacak.
İSRAİLLİ TEMSİLCİDEN SKANDAL HAMLE
İsrail'in Daimi Temsilcisi Erdan, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada Filistin'in BM üyeliğini destekleyen ülkelerin BM Şartı'nı "çöpe attığını" savunarak, "İşte bunu yapıyorsunuz." demiş ve yanında getirdiği kağıt imha makinesinden BM Şartı'nı geçirdi.
BM, Filistin'in tam üyeliğini içeren karar tasarısını onayladı.— Sabah (@sabah) May 10, 2024
İsrail'in BM Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Kurulu'ndaki Filistin konulu toplantıda karara tepki göstererek BM Anlaşmasını kürsüde parçaladı. pic.twitter.com/hLKLmnX9sX
BM YETKİLİSİ: TİYATRAL EYLEM
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın BM Şartı'nın bir kopyasını kağıt imha makinesinden geçirmesinin ardından, bunların "tiyatral" bir eylem olduğunu, tüm üyelerin BM Şartı'na saygı duymak zorunda olduğunu bildirdi.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"SAYGI DUYMAK ZORUNDA"
Haq'a, Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin tekrar görüşülmesi ve gözlemci üyeye ilave haklar tanınması talep edilen kararın oylandığı oturumda, Erdan'ın BM Şartı'nı kağıt imha makinesinden geçirmesi soruldu.
"Büyükelçilerin sunumların bir parçası haline getirdiği tiyatral eylemleri hakkında yorum yapmıyoruz." diye konuşan Haq, BM Şartı'nın BM'nin kurucu metni olduğuna dikkati çekerek tüm üyelerin buna saygı duymak zorunda olduğunu ifade etti.
Geçmişte de çok fazla benzer eyleme tanık olduğunu kaydeden Haq, eline BM Şartı'nın bir kopyasını alarak "Bakın BM Şartı hala burada." dedi.
Haq, "Bu seviyeye inmeyeceğiz. BM bir diplomasi kurumudur ve diplomasiyi teşvik ediyoruz." dedi.