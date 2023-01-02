BM’nin kararı İsrail’i çıldırttı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun önceki gün aldığı tarihi karar İsrail'i çıldırttı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulunda İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) "istişari görüş" talep edilmesi yönünde karar alınmasına tepki gösterdi. Kararla ilgili açıklama yapan Netanyahu, "Bugün alınan aşağılık karar, İsrail hükümetini bağlayıcı olmayacak" dedi. Netanyahu, Yahudi halkının, Filistin topraklarını ve "ebedi başkent" Kudüs'ü işgal etmediğini ve BM'de alınan kararın bu tarihi gerçeği değiştirmeyeceğini belirtti.BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 87 üye ülke lehte, İsrail ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 26 ülke ise aleyhte oy kullanmış, 53 ülke de çekimser kalmıştı. Uzmanlar söz konusu kararın Netanyahu'nun başbakanlığında yeni kurulan aşırı sağcı hükümeti zorlayacağını öngörüyor.