Bm’ye temsili yüksek sistem çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan
'da katıldığı etkinlikte Birleşmiş Milletler
'e (BM) çağrıda bulundu. Azerbaycan'ın dönem başkanlığı ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad
'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60. yıldönümü toplantısında, bakan düzeyinde katılım sağlayan tek özel konuk ülke temsilcisi olarak konuşan Çavuşoğlu, NAM'ın, Bandung İlkeleri doğrultusunda adil ve kapsayıcı bir dünyanın sesi olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "60 yıl önce burada, Belgrad'da, bağlantısız ülkeler ilk deklarasyonlarını kabul etmişlerdi. Bu deklarasyonda temelde 3 alanda harekete geçilmesi için çağrıda bulundular. Ekonomik eşitsizlikler, BM reformu ve küresel meselelerde çok taraflı ve kapsayıcı bir yaklaşım. Bu meseleleri bugün halen tartışıyor olmamız çarpıcı değil midir?" ifadelerini kullandı.
DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR
Çavuşoğlu, eşitsizliklerin bütün dünyada yükselişte olduğuna dikkati çekerek, "BM raporlarına göre, yükselen eşitsizlikler, dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlasını olumsuz etkilemektedir" değerlendirmesini yaptı. NAM'ın 1961'de gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler arasında kalkınma ve teknoloji uçurumuna işaret ettiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu uçurumun teknolojik gelişmeler hızlandıkça arttığını dile getirdi. Türkiye
'nin "En Az Gelişmiş Ülkeler için BM Teknoloji Bankası"na ev sahipliği yaparak üzerine düşeni yerine getirdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Belgrad Konferansı, BM Güvenlik Konseyi
'nin genişletilmesi çağrısında bulunmuştu. 'Dünya beşten büyüktür' diyerek, biz de daha kapsayıcı ve temsil gücü yüksek sistem çağrısında bulunuyoruz" dedi. ANKARA
DİPLOMASİ TRAFİĞİ
ÇAVUŞOĞLU, Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
'la görüştü. Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlarımızın Soçi'de görüştükleri konuların takibini yaptık" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu ayrıca, Azerbaycan, Hollanda
, Guatemala ve Nepal Dışişleri Bakanları ile görüştü. Diğer taraftan Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleriyle Polonya'nın Kovid- 19 nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeye girişte uyguladığı kısıtlamalar kaldırıldı.