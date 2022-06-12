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Giriş Tarihi: 13.6.2022

Boğa güreşine yasak

Boğa güreşine yasak
Meksika'da federal mahkeme, Mexico City'deki dünyanın en büyük boğa güreşi arenası olan La Plaza Mexico'da boğa güreşlerinin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı. Karar, Just Justice adlı sivil toplum örgütü tarafından açılan dava sonucunda, hayvanlara kötü muamele yapılması sebebiyle alındı. Dava yargıcı Jonathan Bass, alınan karar sayesinde boğa güreşleri sebebiyle hayvanların zalimce muamele görmesine, acı çekmesine ve haksızca öldürülmesine karşı koyma yetkisi kazandığını belirtti. DIŞ HABERLER
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Boğa güreşine yasak
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