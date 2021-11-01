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Giriş Tarihi: 1.11.2021 00:16

Boğa koşusunda 1 kişi öldü! Festival askıya alındı

İHA
Boğa koşusunda 1 kişi öldü! Festival askıya alındı

İspanya’nın Castellon bölgesindeki boğa koşusu sırasında boğanın saldırısına uğrayan 55 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Yaşanan üzücü olayın üzerine yerel yönetim, festivalin askıya alındığını duyurdu

İspanya'nın Castellon bölgesindeki Onda şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen boğa koşusunda 55 yaşındaki bir adam boğanın saldırısına uğradı. Boğanın boynuz darbeleri sonucu ağır yaralanan adamın hayatını kaybettiği bildirildi. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, boğa saldırısı nedeniyle kafa travması geçiren adamın boğanın boynuz darbelerinin bacağına gelmesi sonucu uyluk atardamarının zarar gördüğü belirtilerek, adamın kan kaybından hayatını kaybettiği aktarıldı. Yaşanan üzücü olayın üzerine Onda şehri yerel yönetimi, devam etmesi gereken festivalin askıya alındığını duyurdu.

COVİD-19 SALGININDAN BU YANA İLK KAZA

İspanya bu yaz Covid-19 salgını nedeniyle uyguladığı kısıtlamaları kaldırarak geçen yıl ülke çapında iptal edilen boğa güreşleri festivallerine tekrar izin vermişti. Üzücü olay güreşlerin yeniden yapılmaya başlamasından sonra yaşanan ilk kaza oldu. Yaralanmaların yaygın olduğu tehlikeli boğa koşusu etkinliğinin kaldırılması İspanya'da hala tartışılırken, bu yıl ülkedeki birçok boğa güreşi festivalinde boğa koşusu etkinliği yapılmadı.

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Boğa koşusunda 1 kişi öldü! Festival askıya alındı
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