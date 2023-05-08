Bölge için kritik gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ile temas mesajlarının ardından başlayan "rejim ile angajman" süreci bir sonraki aşamaya taşınıyor. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran arasında istihbarat başkanları ve milli savunma bakanları seviyesindeki toplantıların ardından dışişleri bakanları düzeyindeki görüşme yarın Moskova'da yapılacak.Ankara sürecin ön şartsız ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına son vermesi gerektiğine yönelik açıklamalara ilişkin "Bizim buralardan çekilmemiz demek, terör tehdidinin sınırımıza, kapımıza dayanması demek. Aynı zamanda büyük bir göç dalgasının da kapımıza gelmesi demek" ifadelerini kullandı.Müzakerelerle Suriye'de PKK/ PYD/YPG başta olmak üzere terörle mücadele, sığınmacıların BM kurallarına uygun şekilde güvenli, gönüllü, onurlu geri dönüşlerinin sağlanması ve Suriye'de muhalefetin de yer aldığı siyasi sürecin devamı ile anayasa yazımının devam ettirilmesi amaçlanıyor. Ankara, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü önemsediğine vurgu yapıyor. Türkiye ile Suriye rejimi arasındaki temas sürecine İran'ın da dahil olması olumlu görülüyor.Suriye'nin 22 üyeli Arap Birliği'ne 12 yıl sonra geri kabul edilmesi de masada olacak. Türkiye, Arap dünyasının rejimiyle angajmana girmesinin Suriyelilerin ülkelerine dönebilmeleri açısından önemli olduğunu kaydediyor. Çavuşoğlu'nun bu toplantıdan sonra Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de ikili bir görüşme yapması planlanıyor.