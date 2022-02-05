Bölgede tansiyon yükseliyor! ABD’den Rusya’ya karşı kritik hamle...

ABD, Polonya ve Almanya'ya 2 bin asker göndereceğini ve Almanya'da konuşlu bin askerin Romanya'ya kaydırılacağını açıklamıştı. ABD'nin Polonya'da hem NATO hem de ikili anlaşmalar neticesinde konuşlanmış yaklaşık 4 bin 500 askeri bulunuyor.

JOHNSON İLE MACRON ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'ya ilişkin telefon görüşmesinde, NATO'nun Rus saldırganlığı karşısında birleşmesi ve mevcut gerilimlere diplomatik çözüm bulunmasının "en önemli öncelik" olarak kalması gerektiğini bildirdi.