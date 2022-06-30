Bölgeye ilham olmalı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann, son 20 yılda Türkiye'de eğitim alanında yaşanan ilerlemenin bölgedeki diğer ülkelere örnek olması gerektiğini kaydetti. Cormann, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Twitter'da paylaşımda bulundu. Görüşmenin harika geçtiğini belirten Cormann, OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA), son 20 yılda Türkiye'de özellikle lise öğrencileri ve kız çocukları için okula kayıt ve başarının önemli ölçüde arttığını gösterdiğini bildirdi. Cormann, "Türkiye'nin başarısı bölgeye ilham kaynağı olmalı" dedi.