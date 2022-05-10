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Giriş Tarihi: 10.5.2022 17:17

Bolivya'da üniversitede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İHA
Bolivya’da üniversitede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bolivya'da bir üniversitenin kapalı spor salonunda kalabalık arasında çıkan tartışmaya göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale edilmesi sonucu izdiham yaşandı. Çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi ise yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın Potosi kentinde bulunan Tomas Frias Üniversitesi'nde öğrenci seçimleri konseyi için yüzlerce kişi, üniversitenin kapalı spor salonunda toplandı. Kalabalık arasında tartışma çıkmasının ardından göz yaşartıcı gaz bombası atıldı.

4 ÖLÜ, 70 YARALI

Spor salonunu duman kaplamasının ardından yüzlerce kişi kaçmaya çalışırken izdiham yaşandı. Çıkan izdihamda 4 kişi hayatını kaybederken, 70 kişi ise yaralandı.

"BİRÇOK ÖĞRENCİ EZİLDİ"

Tomas Frias Üniversitesi Rektörü Pedro Lopez, öğrencilerin yeni öğrenci topluluklarının başkanlarını seçmek için bir araya geldiklerini söyleyerek, "Göz yaşartıcı gaz bombası atıldı. Çıkan izdihamda birçok öğrenci ezildi" dedi.

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Bolivya'da üniversitede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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