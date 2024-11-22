Bolsonaro’ya darbe girişimi iddiasıyla suç duyurusu

Brezilya Federal Polisi, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine darbe girişiminde bulunduğu iddiasıyla eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da yer aldığı 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, "Demokratik hukuk devletinin şiddet yoluyla ortadan kaldırılması, darbe ve yasa dışı örgütlenme" suçlamaları yöneltildi. 700 sayfadan oluşan ve 2022'ye uzanan dosyada, Bolsonaro ile generaller, eski bakanlar ve hükümetin eski danışmanları da dahil çok sayıda üst düzey yetkili yer alıyor.