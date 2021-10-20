Bolsonaro’ya ülkesinde büyük şok! Şarlatanlık dahil 11 suç...

BOLSONARO REDDETTİ

Bolsonaro, Kovid-19 salgınıyla mücadelede herhangi bir yanlış yapmadığını ve konunun kendisini sabote etmek için siyasi araç olarak kullanıldığını belirtti.

Devlet Başkanı Bolsonaro, salgını ciddiye almamak, maskelerle ilgili uluslararası sağlık yönergelerini ve virüsü engellemek için uygulanan önlemleri uygulamamak ve aşılama kampanyasını geciktirmekle suçlandı.

Salgın nedeniyle 600 binden fazla can kaybının yaşandığı ülkede oluşan kamuoyu tepkisinin ardından nisanda konuyla ilgili iddiaların araştırılması için Senato Komitesi oluşturulmuştu.