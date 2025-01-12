Bombalar cesetleri bile yok ediyor

Soykırımcı İsrail ordusunun her gün yeni bir katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde insani felaket her dakika daha da kötüleşiyor. Barbar İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "5 katliamda" 32 kişi yaşamını yitirdi, 193 kişi de yaralandı. Böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 46 bin 537'ye, yaralı sayısı da 109 bin 571'e yükseldi. Ancak ölü sayısının çok daha yüksek olduğu belirtiliyor.İsrail ordusu özellikle Gazze Şeridi'nin kuzeyini ağır bir şekilde bombalıyor. Sivil savunma ekipleri yoğun bombardıman nedeniyle cesetlerin parçalanıp yok olduğunu belirtiyor. Öte yandan İsrail'in Kanal 12 televizyonun haberine göre, Gazze Şeridi'nde, İsrail ordusunun binlerce patlamamış mühimmatı olduğu bildirildi. İsrail saldırıları altındaki Gazze'de defalarca kez yerinden edilenler Filistinliler, zorlu kış koşulları altında yaşam mücadelesi veriyor.Gece çok şiddetli soğuk olduğunu belirten Gazi Ebu Şaban, "Biraz ısınmak için kâğıt yakıyoruz" derken İsa el-Hallak ise "Çocuklarım soğuktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya'' dedi.Öte yandan 8 ay alıkonulduktan sonra 10 Ocak'ta serbest bırakılan Filistinli genç Hazim Alvan, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ev ve binalara düzenlediği saldırılarda alıkoyduğu Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ile telefonda Gazze'de ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.