Bombaların vurduğu evde yenememiş pasta bulundu

Almanya'nın Lübeck
kasabasındaki bir mahzende 79 yıl önce pişirilen fındıklı ve bademli bir pasta bulundu. Pasta, II. Dünya Savaşı sırasında bir hava saldırısının hedefi olan bir binadaydı. Saldırıda, bir kömür briketi haline gelse de şeklini korumuştu ve üzerindeki fındık dolguları, süslemede kullanılan şekerlemeler bugün bile ayırt edilebiliyordu. Lübeck Tarihi Anıtları Koruma Kurumu
Arkeoloji Bölümü Başkanı Dirk Rieger, şehre bombaların düşmeye başladığı sırada pastanın muhtemelen ambalajından yeni çıktığını ifade etti. Rieger, "Aile içinde kutlamaydı. Müzik dinlediler; bir fincan çay içmek ve bu pastayı yemek istediler" dedi.