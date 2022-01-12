Borçları nedeniyle 8 ülke BM’de oy kullanma hakkını kaybetti

BM Şartı'nın 19'uncu maddesine göre, bir ülkenin örgüte olan aidat borcu, son 2 yılda yaptığı ödemeden fazlaysa o ülkenin BM Genel Kurulunda oy kullanma hakkı askıya alınıyor.

BM Genel Kurulu Başkanı Sözcüsü Paulina Kubiak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM üyesi 11 ülkenin örgüte olan ödemelerini geciktirdiğini, bu ülkelerden 8'inin bugün itibarıyla oy kullanma hakkını kaybettiğini söyledi.