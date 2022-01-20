Boris Johnson’ın 6 haftalık bebeği koronavirüse yakalandı

Son haftalarda, koronavirüs salgınının başlarında ülkesinde duyurduğu kısıtlama kararlarına rağmen partiye katıldığı ortaya çıkan ve bu nedenle oldukça eleştirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şu sıralar aile hayatı nedeniyle de zor günler yaşıyor.