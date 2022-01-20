Boris Johnson’ın 6 haftalık bebeği koronavirüse yakalandı

Son haftalarda, koronavirüs salgınının başlarında ülkesinde duyurduğu kısıtlama kararlarına rağmen partiye katıldığı ortaya çıkan ve bu nedenle oldukça eleştirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şu sıralar aile hayatı nedeniyle de zor günler yaşıyor.
Geçtiğimiz Mayıs ayında uzatmalı nişanlısı Carrie Symonds ile nikah masasına oturan Johnson'ın bir süredir ortalarda görünmemesinin nedeni ortaya çıktı.
Çiftin geçtiğimiz ay kucaklarına aldıkları ikinci çocukları Romy Iris Charlotte Johnson'ın koronavirüse yakalndığı haberi, ülke basınına yansıdı.
Henüz 6 haftalık olan Romy'nin, hastalığı oldukça ağır geçirdiği bildirildi.