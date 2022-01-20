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Giriş Tarihi: 20.1.2022 09:43 Son Güncelleme: 20.1.2022 10:10

Boris Johnson’ın 6 haftalık bebeği koronavirüse yakalandı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Boris Johnson’ın 6 haftalık bebeği koronavirüse yakalandı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz Mayıs ayında nikah masasına oturduğu uzatmalı nişanlısı Carrie Symonds’tan olan ikinci çocuğunun hastalığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz hafta boyunca ortalara görünmeyen ve bu nedenle merak uyandıran Johnson’ın 6 haftalık kızı Romy’nin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Son haftalarda, koronavirüs salgınının başlarında ülkesinde duyurduğu kısıtlama kararlarına rağmen partiye katıldığı ortaya çıkan ve bu nedenle oldukça eleştirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, şu sıralar aile hayatı nedeniyle de zor günler yaşıyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında uzatmalı nişanlısı Carrie Symonds ile nikah masasına oturan Johnson'ın bir süredir ortalarda görünmemesinin nedeni ortaya çıktı.

Çiftin geçtiğimiz ay kucaklarına aldıkları ikinci çocukları Romy Iris Charlotte Johnson'ın koronavirüse yakalndığı haberi, ülke basınına yansıdı.

Henüz 6 haftalık olan Romy'nin, hastalığı oldukça ağır geçirdiği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde, partiye katıldığı için özür dilerken görülen Johnson'ın bitik ve yorgun hali kameralara yansımıştı. Bunun nedeninin bebeğinin koronavirüse yakalanması olduğunun anlaşılmasıysa, Johnson'a olan tepkilerin yumuşamasına yol açtı.

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Boris Johnson’ın 6 haftalık bebeği koronavirüse yakalandı
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